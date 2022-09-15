Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по Львову в другій половині дня і до кінця доби очікується значний дощ, гроза. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Водночас за даними Sinoptik, дощитиме у Львові із 18.00, а до світанку розпогодиться.

Нічна температура повітря опуститься до 13 градусів тепла.

У п’ятницю, 16 вересня, очікується хмарна із проясненнями погода і від 13 до 17 градусів тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Жителі Львівщини можуть повідомити за номером екстреного виклику 112.

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