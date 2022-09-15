Росіяни вели обстріли майже на усіх напрямках, – Генштаб

Російські окупанти завдали авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах, а також обстрілювали їх з реактивних систем залпового вогню та систем реактивної артилерії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

У четвер, 15 вересня, ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Од

радівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 48 вильотів.