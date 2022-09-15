Позаду ринку «Добробут» демонтують самовільно встановлені брами

На пішохідній вулиці Старій усувають самовільно встановлені брами, що перешкоджають руху. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, у Львові розпочали демонтаж незаконно встановлених огорож на вулиці Старій, що позаду ринку «Добробут». Ці брами перешкоджають руху пішоходів та блокують заїзд спецтехніки на пішохідну вулицю Стару. При цьому Любомир Зубач запевнив місцевих підприємців, що демонтаж не стосуватиметься базарних павільйонів та облаштованих у них місць для торгівлі. Мова винятково про самовільно встановлені брами на вулиці Старій.

«Демонтаж розпочато. Звільняємо міську вулицю Стару від численних брам, аби львів’яни могли ходити звичайною львівською вулицею. Про вулицю. Її довжина – всього-на-всього 110 метрів. У 90-х роках там мав бути суперготель, але це виявилось аферою – і по сусідству зараз там ринок. Готелю немає, натомість на Старій з’явились брами. На 110 метрів – 5 брам. Тобто кожні 20 м – ворота. Представники керівництва ринку переконують: так убезпечилися від пограбувань, посилаючись на схему організації руху з 90-х, на якій намальовано готель. Якщо говорити мовою закону, то офіційно це називається «захоплення міської території». Це, власне, і зафіксувало створене нещодавно в департаменті містобудування управління держконтролю за охороною і використанням земель. Саме для того, щоб виявляти такі ситуації, ми і створили такий структурний підрозділ», – розповів Любомир Зубач.

Рішення про усунення огорожі прийняли на засіданнях виконавчого комітету та комісії з питань з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛМР. За словами заступника мера з містобудування, йдеться про усунення перешкод для руху, що жодним чином не стосується облаштованих базарних павільйонів.

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