На Стрийщині через службову недбалість з бюджету розтратили 500 тисяч гривень

Через службову недбалість директора підприємства на ремонті школи-ліцею розікрали понад 500 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 45-річний мешканець Стрийщини, будучи директором підприємства, не провів належний технічний нагляд виконаних підрядником будівельних робіт з капітального ремонту школи-ліцею.

Підозрюваний не виявив невідповідність та неповноту виконаних робіт, а також завищення вартості ремонту. Унаслідок цього з місцевого бюджету безпідставно витратили понад 500 тисяч гривень.

Директора фірми судитимуть за фактом вчинення службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.