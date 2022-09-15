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На Львівщині чоловік вкрав дизельного пального на понад 100 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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В одному з сіл на Львівщині чоловік незаконно викачав з нафтопроводу пального на понад 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нвцполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, в одному з сіл Самбірського району 51-річний місцевий мешканець разом зі спільником врізалися до магістрального нафтопроводу, що проходить у лісовому масиві. Чоловіки викачали палива на майже 109 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка, скоєна  за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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