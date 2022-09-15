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Львів попрощається з двома героями Віталієм Донцем та Романом Височанським

Андрій Котенський

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У четвер, 15 вересня, Львів попрощається з Віталієм Донцем та Романом Височанським, які загинули у боротьбі з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі. Мерія закликає долучитись до церемоній прощань та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, об 11.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колон вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічні довідки Героїв

Віталій Донець (16.02.1968-09.09.2022), львів’янин.

Навчався у спеціалізованій середній загальноосвітній школі №56 з поглибленим вивченням англійської мови (зараз – Львівська українська гуманітарна гімназія). Після завершення навчання вступив на військову службу.

У мирний час працював майстром із ремонту квартир. Захоплювався водним поло.

Старший солдат. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, служив у військовій частині А3719.

У Віталія Донця залишилися мати, дружина та 16-річна донька.

Роман Височанський (16.03.1982-10.09.2022), львів’янин.

У 1988-1999 роках навчався у ліцеї №15 Львівської міської ради. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», у 2005 році здобув другу вищу освіту.

У мирний час працював виконробом у будівельній компанії ПАТ «Холдингова компанія «Еко-Дім».

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Боровся із російськими загарбниками у складі військової частини А3425. Під час служби отримав звання «лейтенант».

У Романа Височанського залишилися дружина, 12-літня донька та 3-річний син.

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