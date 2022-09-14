Відомі британські мотомандрівники зібрали гроші для допомоги маленьким українцям

Відомі британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші для потреб найменших пацієнтів, яких лікують у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Подорожуючи, вони описували побачене у своїх соціальних мережах і закликали підписників жертвувати кошти. А побувавши у дитячій лікарні святого Миколая у Львові, одразу вирішили перерахувати всі зібрані гроші для потреб українських діток.

Україна – п’ятдесят шоста країна, яку з благодійною метою відвідав Ніл Бейлі. Він – журналіст і мотоцикліст, який у 2005 році в Північній Кароліні встановив один зі світових рекордів швидкості. Від початку повномасштабного вторгнення, Ніл стежив за подіями в Україні, а потім вирішив, що має бути тут, поруч із українцями. Далі разом із фотографом Getty Images Кіраном Рідлі спланував подорож і вирушив у дорогу.

На мотоциклах мотомандрівники проїхали від Києва до Одеського порту. Побували у Бучі, Ірпіні, Гостомелі та Вінниці. Завершили свою подорож у Львові. Усі зібрані кошти вони вирішили подарувати лікарні святого Миколая, яка стала домом для дітей із різних регіонів України.

Ніл та Кіран також зустрілися із маленькими пацієнтами лікарні. Зокрема, із 11-річним хлопчиком із Сіверодонецька. Війна забрала у нього дім, а потім у дитини почали відмовляти ноги. Як виявилося – через пухлину. Зустріч неабияк надихнула хлопчика, адже тепер він мріє навчитися водити мотоцикл.

«Будь ласка, пам’ятайте, що ці діти ніде не є убезпечені від російських бомб», – написав у Facebook Ніл Бейлі для своїх читачів, які допомагали йому у зборі коштів.

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