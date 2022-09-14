В ДТП на Львівщині постраждали четверо людей

13 вересня трасі «Львів – Самбір – Ужгород» зіткнулись автомобілі «Ауді» та «Пежо». Внаслідок аварії травмувались водії автомобілів та двоє пасажирів «Ауді». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 13 вересня, близько 17:00 год. на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» у селі Градівка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 21-річний житель Самбірського району, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення із автомобілем марки Peugeot 3008 під керуванням 40-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів, а також два пасажири Audi, жителі Самбірського району віком 19 та 22 роки, отримали тілесні ушкодження різної важкості. Усім надано медичну допомогу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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