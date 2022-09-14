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П'ять тисяч українських військових вже пройшли Навчання у Великій Британії

Ольга Денисяка

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Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії. Про це йдеться у Facebook Генерального штаб ЗСУ.

На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція «INTERFLEX».

Наразі за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

«Операція «INTERFLEX» є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченняv, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією», – йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що найближчим часом планується розширення операції «INTERFLEX», зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

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