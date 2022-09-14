ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'янка здобула «срібло» чемпіонату світу з боротьби

Ольга Денисяка

|

У Сербії відбувся чемпіонат світу з трьох видів боротьби. 19-річна львівська борчиня Олександра Хоменець виборола срібну медаль. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Олександра Хоменець (вагова категорія – до 55 кг) на шляху до фіналу провела три поєдинки, перемігши представниць Молдови, Індії та Канади.

У фінальній сутичці їй протистояла японка Майя Мукаіда – дворазова чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка. На жаль, на третій хвилині сутички Олександра отримала травму, яка не дозволила на рівних змагатися з японкою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

всі статті
Львівський портал