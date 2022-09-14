Львів'янка здобула «срібло» чемпіонату світу з боротьби

У Сербії відбувся чемпіонат світу з трьох видів боротьби. 19-річна львівська борчиня Олександра Хоменець виборола срібну медаль. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Олександра Хоменець (вагова категорія – до 55 кг) на шляху до фіналу провела три поєдинки, перемігши представниць Молдови, Індії та Канади.

У фінальній сутичці їй протистояла японка Майя Мукаіда – дворазова чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка. На жаль, на третій хвилині сутички Олександра отримала травму, яка не дозволила на рівних змагатися з японкою.

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