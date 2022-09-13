У Львові відбудеться Кубок України з водного поло

З 16 до 18 вересня на басейні СКА у Львові триватимуть Кубки України з водного поло серед чоловіків та жінок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляє Федерація водного поло України, у зв’язку з воєнним станом Кубки України відбудуться без глядачів. Усі матчі можна буде переглянути в онлайн-трансляції на ютуб-каналі федерації.

Кубок України серед жінок

У жіночих змаганнях візьмуть участь три команди, які зіграють за коловою системою. У фіналі зустрінуться суперниці, які за підсумками цього етапу посядуть перше та друге місця.

Команди-учасниці турніру серед жінок:

ВК «Динамо Амазонки» Львів» Збірна Києва Збірна Донецької області

Розклад змагань:

16 вересня

18:00 ВК «Динамо Амазонки» Львів» – Збірна Донецької області

17 вересня

8:00 Збірна Донецької області – Збірна Києва

15:30 Збірна Києва – ВК «Динамо Амазонки» Львів»

18 вересня

10:30 гра за 1 місце

Кубок України серед чоловіків

У турнірі серед чоловіків візьмуть участь шість ватерпольних колективів, які поділили на дві підгрупи. Спершу вони зіграть за коловою системою у межах своїх підгруп, а далі команди боротимуться безпосередньо за медалі.

Команди-учасниці турніру серед чоловіків:

Група «А»: «Динамо» Львів», «ВК Маріуполь», «Збірна Закарпатської області – УжНУ».

Група «Б»: Збірна Київщини, ВК «Харків», КЗ «ДЮСШ ім. А. Дідуха».

Розклад змагань:

16 вересня

15:30 Збірна Київщини – «ДЮСШ ім. А. Дідуха»

16:45 «Динамо» Львів» – «Збірна Закарпатської області – УжНУ»

17 вересня:

9:15 ВК «Харків» – КЗ «ДЮСШ ім. А. Дідуха»

10:30 «ВК Маріуполь» – «Збірна Закарпатської області – УжНУ»

16:45 Збірна Київщини – ВК «Харків»

18:00 «Динамо» Львів» – «ВК Маріуполь»

18 вересня:

8:00 – гра за 5-6 місця: 3 місце групи А – 3 місце групи Б

9:15 – гра за 3-4 місця: 2 місце групи А – 2 місце групи Б

11:45 – гра за 1-2 місця: 1 місце групи А – 1 місце групи Б

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