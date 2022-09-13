Росіяни готують нові обстріли ЗАЕС, під загрозою й інші станції, – розвідка

Окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції, загроза терору залишається і для інших АЕС Українии. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає Українська правда.

«Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об’єкти, на інші атомні станції… Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції… Те, що у особового складу агресора є план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою. Зрештою ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів ЗАЕС і не лише обстрілів. Мова йде про системний ядерний тероризм», – заявив Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що фактично держава-терорист захопила ядерний об’єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

«Путін хоче занурити у темну холодну зиму Україну та всю Європу», – зазначив представник розвідки.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Таким чином російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, незважаючи на присутність членів МАГАТЕ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.