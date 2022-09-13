Повітряні сили за дві години збили два російські літаки

13 серпня Повітряні сили ЗСУ впродовж всього двох годин збили безпілотник та два літаки окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

«13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів», – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24. А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 53 300 військових, 2 175 танків, 244 літаки та 213 гелікоптерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.