Навпроти Львівської пивоварні збудують 5-поверхівку

В історичному ареалі Львова на вул. Базарній, 38, що відразу навпроти пивоварні, збудують житловий 5-поверховий будинок. Відповідне рішення 13 вересня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового багатоквартирного будинку із підземним паркінгом на вул. Базарній, 38 отримало ПП «Галицьке». Це територія відразу навпроти Львівської пивоварні, поруч – Краківський ринок.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,14 га, на ній розташовані невеликі споруди, ймовірно, складські приміщення. Вона входить у межі історичного ареалу Львова та належить до зони Ж-2 – зони малоповерхової житлової забудови.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тепер тут зведуть 5-поверховий житловий будинок. Щодо підземного паркінгу, то головний архітектор Львова Антон Коломєйцев запевнив, що паркомісць буде більше, ніж самих квартир.

«Об’єм будівлі є витриманий, відповідає масштабу історичної забудови. Це рішення розглядалось на історико-консультативній раді і отримало схвалення», – додав він.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 48%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 18 м.

Під час обговорення йшлося про поганий стан дороги на самій вул. Базарній, тому забудовник, за словами Антона Коломєйцева, погодився долучитися до її ремонту.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Галицьке» існує з 2005 року і торгує фармацевтичними засобами у спеціалізованих магазинах. Його засновницею є львів’янка Романа Волчак. Вона володіє ще двома фармацевтичними фірмами – Аптека довіри і «Лілея».

Аптеку довіри згадують як частину мережі аптек «3і».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.