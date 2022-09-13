МВФ додатково виділить Україні 1,4 мільярда доларів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд додатково виділить Україні 1,4 мільярда доларів. Про це він повідомив у Твіттері.

«Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у березні рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування обсягом 1,4 мільярдів доларів.

Додамо, що за даними МВФ, у 2022 році світова економіка втратить 1 трильйон доларів через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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