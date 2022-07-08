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Окупанти в захваті від шкарпеток у ЗСУ, – перехоплення

Наталя Дуляба

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російські вояки висловлюють неприховане захоплення від якості форми та спорядження у ЗСУ. Неабиякий захват в окупанта викликають звичайні шкарпетки, які видають українським військовослужбовцям. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

Контрактник збройних сил рф у розмові зі своєю дружиною нарікає, що у порівнянні з українським військовим у нього «немає нічого». Особливий захват у нього викликають звичайні шкарпетки, які видають бійцям у ЗСУ.

«У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», – каже окупант.

Не міг не похвалитись своїй дружині він й американським камуфляжем, який він теж поцупив в українців.

Хоча згодом додає, що справа – не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляють для війська в Україні: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».

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