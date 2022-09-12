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У Новому Роздолі чоловік вдерся до будинку

Анастасія Диняк

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У Новому Роздолі раніше неодноразово судимий чоловік вдерся до будинку місцевої мешканки та обікрав її. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, у середу, 7 вересня, 28-річний чоловік через вікно заліз до одного з будинків у Новому Роздолі. Він викрав у місцевої мешканки телефон та гроші. Після цього зловмисник утік.

Злочинця затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні розбою (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому загрожує до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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