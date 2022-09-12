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У Львові небайдужі організовують спільний забіг

Анастасія Диняк

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У Львові активісти запрошують львів’ян та гостей міста на спільну пробіжку у Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Так, забіг відбудеться у вівторок, 13 вересня, о 19:00 год. у Стрийському парку. Збір біля кінотеатру «Львів». Кожен учасник обирає дистанцію самостійно.

Зі собою рекомендують брати подругу, друга чи навіть домашнього улюбленця.

«Маємо за намір зібрати 200 людей в одному місці для спільної пробіжки на будь яку дистанцію. Головне те що ми маємо зібратись і зробити вибір в користь свідомого і здорового життя», – зазначають організатори.

Пробіжку організовують з ціллю підняття свідомості серед громадян, що фізична активність та здоров‘я надзвичайно важливі.

Долучитися до соцмережі події можна за посиланням.

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