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У Львові арештували майно росіянина на півмільярда гривень

Анастасія Диняк

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Арешт наклали на корпоративні права та майно львівського підприємства, власником якого є громадян РФ. Загальна сума арештованого становить майже півмільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за клопотанням прокурорів Львівщини накладено арешт на корпоративні права львівського підприємства, яке є одним з найбільших виробників скляної продукції на заході України. Загальна вартість сягнула 11 мільйонів гривень.

Окрім того, арештовано 19 об’єктів нерухомості цього підприємства. Загальна сума арештованого майна становить майже 470 мільйонів гривень.

За даними слідства, засновником виробництва є естонська компанія, а власниками – громадяни Росії. Завдяки фінансовим посередникам їм вдавалося ухилятися від сплати податків.

Також правоохоронці встановили, що власники-росіяни фінансували міністерство оборони РФ, тим самим спонсоруючи війну на території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, службового підроблення, а також фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області (ч. 2 ст, 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

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