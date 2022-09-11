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У Львові підлітки витратили 80 тисяч гривень в онлайн-іграх

Ольга Денисяка

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Минулого тижня у львівській сім’ї двоє підлітків протягом тижня витратили понад 80 тисяч гривень на покупки в онлайн-іграх. Відтак львів’янам нагадують базові правила безпеки в кіберпросторі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії розповідають, що два брати познайомилися зі старшими хлопцями у дворі, які продавали «акаунти» в онлайн-грі і «допомагали» здійснювати покупки аби вдосконалювати персонажа та його життя. В такий спосіб підлітки втратили 80 тисяч гривень.

Зазначимо, що кібербезпека актуальна завжди, а особливо в час війни та соціальної нестабільності. Тож головний спеціаліст відділу розумних сервісів і зв’язку управління IT Львівської міської ради Оксана Хімяк нагадує базові правила безпеки в кіберпросторі:

  • намагайтесь не користуватися публічними мережами Wi-Fi, оскільки є ризик перехоплення даних;
  • налаштуйте, якщо це можливо, двофакторну автентифікацію — додатковий рівень безпеки, окрім вашого пароля або PIN-коду. Це убезпечитись від викрадення облікових записів;
  • використовуйте надійний пароль, такий, що має не менше 10 символів, в тому числі великі, малі літери, цифри та спеціальні символи. Пароль варто змінювати періодично і не варто використовувати один і той же пароль на декількох ресурсах.
  • для того, щоб убезпечити молодших дітей, існують спеціальні застосунки для батьків, так званий «Батьківський контроль», що дає змогу батькам встановлювати правила користування цифровим контентом для дітей. До прикладу, дозволити або заборонити встановлення додатка, налаштувати обмеження часу роботи з пристроєм, тощо.

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