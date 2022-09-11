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Після ДТП у Львівському районі водія довелось «вирізати» з авто

Ольга Денисяка

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У суботу, 10 вересня, у місті Бібрка Львівського району зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos та Toyota Rav4. Водія Daewoo Lanos на стільки затисло в салоні, що рятувальником довелось його деблокувати за допомогою спеціальних інструментів. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Аварія сталась 10 вересня о 16:40 год. на вулиці Галицькій в місті Бібрка Львівського району. Зіткнулись два автомобілі Daewoo Lanos та Toyota Rav4.

На місце ДТП негайно виїхали рятувальники. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічних ножиць деблокувало потерпілого водія з автомобіля Daewoo Lanos. Також рятувальники відключили акумуляторну батарею.

Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля Daewoo Lanos із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в 8-му комунальну міську клінічну лікарню Львова.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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