На об'їзній Львова зіткнулись п'ять авто: рух ускладнений

11 вересня на дорозі Західний обхід міста Львова сталась ДТП з п’ятьма автомобілями. Наразі рух трасою є ускладненим. Про це Львівському порталу повідомили в патрульній поліції Львівщини.

«Увага! ДТП на дорозі Західний обхід міста Львова. Зіткнення 5-ти транспортних засобів. Ускладнений рух», – йдеться в повідомленні.

Зараз патрульні забезпечують регулювання руху та просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Як повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, аварія трапилась близько 12:40 год. Зіткнулись автомобілі Opel, Volkswagen, Kia, Jeep та автобус Setra. Наразі за допомогою медиків звернулась пасажирка автомобіля Opel.

Наразі на місці працюють правоохоронці, вони встановлюють деталі зіткнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Патрульна поліція Львівщини