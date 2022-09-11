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На об'їзній Львова зіткнулись п'ять авто: рух ускладнений

Ольга Денисяка

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11 вересня на дорозі Західний обхід міста Львова сталась ДТП з п’ятьма автомобілями. Наразі рух трасою є ускладненим. Про це Львівському порталу повідомили в патрульній поліції Львівщини.

«Увага! ДТП на дорозі Західний обхід міста Львова. Зіткнення 5-ти транспортних засобів. Ускладнений рух», – йдеться в повідомленні.

Зараз патрульні забезпечують регулювання руху та просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Як повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, аварія трапилась близько 12:40 год. Зіткнулись автомобілі Opel, Volkswagen, Kia, Jeep та автобус Setra. Наразі за допомогою медиків звернулась пасажирка автомобіля Opel.

Наразі на місці працюють правоохоронці, вони встановлюють деталі зіткнення.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини

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