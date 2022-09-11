На Львівщині прогнозують грози і шквали

11 та 12 вересня синоптики прогнозують у Львівській області грози і сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі гідрометеорології.

До кінця доби 11 вересня і впродовж 12 вересня прогнозують місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, грози. Через це оголосили Перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики повідомили, що 12 вересня у Львівській області буде хмарно. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, грози. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі становитиме 5 – 10°, вдень 12 – 17° тепла.

Правила поведінки під час грози. Якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;

– зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови; на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди;

– не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди; у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева; дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

– не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева; дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі; у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте; бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.

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