Львів'ян кличуть на благодійний концерт Melodies de Paris

25 вересня львівський folk & jazz бенд FIJI дасть концерт Melodies de Paris. На концерті збиратимуть кошти на лікування 7-річного Ромчика Олексіва, який постраждав від ударів окупантів по Вінниці. Про це Львівському порталу повідомили організатори VINIL Concert agency.

FIJI – це новий львівський folk & jazz бенд, що формує власний стиль як мікс народної, естрадної, джазової та ретро музики. Цьому сприяє неординарний склад колективу: скрипка, гітара, баян, контрабас, перкусія та вокал.

«Кожен з виконавців є професіоналом свого інструменту, що надає кавер бенду неповторного звучання. Ви упізнаєте кожен твір, але почуєте його заново. Неймовірно романтичні французькі мелодії лунатимуть у безпечному та затишному бомбосховищі і це додасть вечору особливого шарму», – зазначають організатори.

Концерт буде благодійним, бо кошти, виручені з продажу квитків, перерахують на лікування Ромчика Олексіва. Ромчик – 7-річний хлопчик, який постраждав від ударів окупантів по Вінниці. Він зараз проходить реабілітацію в Німеччині.

«Ромчик – дуже сильний і добрий хлопчик, з яким 14.07 у м. Вінниця трапилася біда – ворожа ракета, що принесла смерть мами, доброї і прекрасної Галини. Музикою і красою ми хочемо повернути трохи добра у наш світ. Вас чекає атмосфера французьких вулиць та насолода вечірнім затишком. Запрошуємо вас насолодитись прекрасною музикою акордеону та долучитися до доброї справи», – запрошують учасники FIJI Band.

Концерт відбудеться 25 вересня о 19:00 год. у бомбосховищі FESTrepublic. Квитки – за цим посиланням.

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