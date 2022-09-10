Затримано керівника військової райадміністрації, що вивозив чоловіків за кордон

На Київщині на хабарі у 350 тисяч гривень затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які вносили чоловіків у систему «Шлях» для виїзду за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі офісу генпрокурора України.

Начальника однієї з районних військових цивільних адміністрацій Київської області та його радника викрито та затримано за фактом одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, чоловіки налагодили схему вимагання неправомірної вигоди з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання 350 тис грн хабаря.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.