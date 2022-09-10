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Затримано керівника військової райадміністрації, що вивозив чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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На Київщині на хабарі у 350 тисяч гривень затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які вносили чоловіків у систему «Шлях» для виїзду за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі офісу генпрокурора України.

Начальника однієї з районних військових цивільних адміністрацій Київської області та його радника викрито та затримано за фактом одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, чоловіки налагодили схему вимагання неправомірної вигоди з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання 350 тис грн хабаря.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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