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Захисник Маріуполя переміг у паризькому фотоконкурсі з світлинами із «Азовсталі»

Андрій Котенський

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Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький (Орест), який досі перебуває у полоні росіян, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie. «Азовець» отримав перемогу в категорії press/war («преса/війна»), про це йдеться на офіційній сторінці Prix de la Photographie.

У загальній категорії Press («преса») легендарна серія фотографій Козацького з «Азовсталі» під назвою The Light will win («Світло переможе») посіла 2 місце.

Як відомо, перед тим, як потрапити у полон, захисник Маріуполя виклав у Twitter фотографії оборонців «Азовсталі», закликавши поширювати світлини і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.

3 червня Дмитро Козацький за фотографії з «Азовсталі» присудили нагороду польської премії Grand Press Photo 2022.

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