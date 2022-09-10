У звільненому селищі на Харківщині виявили тіла закатованих українців

У звільненому від окупантів селищі на Харківщині виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генпрокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством розпочато розслідування.

«7 вересня українські військові звільнили село Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань», – повідомили у Генпрокуратурі.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.