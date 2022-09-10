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У Східниці горіла хата

Андрій Котенський

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У Дрогобицькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому триповерховому дерев’яному будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, повідомлення про пожежу у Східниці в дерев’яному трьохповерховому житловому будинку надійшло 9 вересня о 20:13 год.

Пожежа виникла в одній з кімнат на першому поверсі.

До моменту прибуття вогнеборців господарі самостійно покинули будинок.

Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, пожежники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 20:40 займання ліквідували у складі.

Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Фото ілюстративне

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