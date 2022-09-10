ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові маршрутка збила літню жінку

Андрій Котенський

|

У Львові внаслідок наїзду маршрутки важко травмована літня жінка-пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня, близько 20.00, на вулиці Любінській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі №51, 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на 71-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП жінка отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал