У Львові маршрутка збила літню жінку

У Львові внаслідок наїзду маршрутки важко травмована літня жінка-пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня, близько 20.00, на вулиці Любінській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі №51, 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на 71-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП жінка отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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