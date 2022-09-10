Суд заново розглядатиме справу щодо викупленої ділянки «Едем Резорту» з озером

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу заступника керівника Київської міської прокуратури і відправив справу щодо ділянки з водоймою комплексу «Едем Резорт» на новий розгляд, повідомляють Наші гроші.Львів.

Ділянку площею 15 га з озером біля села Стрілки на Львівщині ще з червня 2020 року Львівська обласна прокуратура намагається повернути державі. Основна претензія полягає в тому, що ділянку продали ТОВ «Узлісся» (відпочинковий комплекс «Едем Резорт») Ігоря Кривецького. Хоча не мали б цього робити, оскільки тут розташоване озеро та прибережна смуга, які, «відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності».

У липні 2021 року Львівська обласна прокуратура програла першу інстанцію у справі з поверненням ділянки державі. Усе через брак доказів − суддя Господарського суду міста Києва Інга Усатенко не побачила озера на ділянці. І відповідно не побачила підстав визнати угоду про продаж ділянки озером недійсною.

На початку 2022 року судді апеляційного суду також не побачили озера на ділянці та підтримали суддю першої інстанції. Як зазначено у постанові, під час дослідження використали геопортал «Водні ресурси України» Водного кадастру України та за його даними встановили, що у межах досліджуваної ділянки природні водні об’єкти відсутні.

Тепер Верховний Суд погодився з доводами прокуратури, що суди першої та апеляційної інстанцій порушили норм матеріального і процесуального права. Наприклад, суди не врахували, що ділянка орендувалась з 2003 року саме як землі водного фонду, а відсутність проєкту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги не свідчить про відсутність самої прибережної захисної смуги. Судді також відхиляли докази, що там є водний об’єкт та інше.

Таким чином, господарський суд розглядатиме справу щодо ділянки з водоймою заново.

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