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Подати заяву на усиновлення можна через «Дію»

Андрій Котенський

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На порталі «Дія» запустили реєстрацію потенційних батьків для всиновлення дитини. Процес оформлення заявки займає близько 30 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у  пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Заповнити заяву можна за посиланням: diia.gov.ua

Після заповнення заяви її перевірятимуть співробітники служби у справах дітей і завітають до вас додому, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Процес перевірки займає до 5-ти днів.

Якщо все добре то на потенційних усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

Раніше повідомлялось, що ккраїнці можуть використовувати документи з «Дії» за кордоном у 58 країнах.

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