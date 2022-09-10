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На фронті загинув жовківчанин Микола Шостак

Андрій Котенський

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Жовківщина втратила захисника Миколу Шостака. Герой-захисник загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання, повідомив Юрій П’єх у спільноті Жовква – моє місто.

Як вдалося уточнити Львівському порталу, жовківчанин загинув у середу, 7 вересня.

Наразі невідомо, коли відбудеться чин похорону та прощання із Миколою Шостаком, бо на цьому напрямку, де загинув воїн, ведуться запеклі бої.

Окрім того є інформація, що територію, де поліг наш захисник, тимчасово окупували російські війська, тож забрати його тіло наразі неможливо.

Вічна шана подвигу Героїв, що боронять і звільняють окуповані території України! Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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