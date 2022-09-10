Львів прощається з героєм із Донеччини Геннадієм Шурманом

Сьогодні, 10 вересня, Львів попрощається з Геннадієм Шурманом, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться о 10.00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Городян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

О 10.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 10.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка героя

Геннадій Шурман (04.06.1980-07.09.2022) Уродженець міста Шахтарська Донецької області. Навчався у Шахтарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №19 Шахтарської міської ради Донецької області. Після завершення навчання здобув професійно-технічну освіту. У мирний час займався шиномонтажем.

У 2014 році добровольцем став на захист України від російських загарбників. Служив у лавах Збройних сил України та Національної поліції України. Молодший сержант.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, боронив Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Геннадія Шурмана залишилися мати, дружина, сестра та племінниця.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.