Двоє киян створили ботоферму для дискредитації України

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компанії. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у Києві ліквідовано ботоферму з потужністю понад 3 тис аккаунтів, які використовувались представниками РФ в інтересах «чорного PR» та ведення інформаційної війни проти України.

«Двоє мешканців столиці – працівники ІТ-галузі, у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook. Створені ними понад три тисячі фейкових акаунтів передавалися в «оренду», у тому числі представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України – Конституційного Суду України, міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів», – йдеться у повідомленні.

Для анонімізацї «облікових записів» та уникнення їх блокування, вони розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання дозволяло змінювати ІР-адресу при створенні кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв’язку.

У ході обшуку вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв’язку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному із організаторів ботоферми.

Вилучене майно планується передати в управління АРМА для наповнення держбюджету.

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