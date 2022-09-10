106 підрозділ і батальйон «Хан» військ РФ зазнали потужних втрат

Російські війська в Україні продовжують зазнавати втрат. ЗСУ знищили батальйон спеціального призначення «Хан» (окремий батальйон спеціального призначення в/ч 08808), а його залишками доукомплектовують 9 полк морпіхів РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у результаті дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку, втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії збройних сил російської федерації тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими.

Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення «хан» переведено до 9-го полку морської піхоти.

Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, «добровольців» серед відставних військових у Киргизькій республіці.

У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони, у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті.

Загарбники намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого знаходиться під вогневим контролем Збройних Сил України. У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ росії – перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним Силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області.

У той же час продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

За поточну добу, в результаті вогневого впливу артилерії, завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.

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