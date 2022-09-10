ЗСУ продовжують звільняти нові населені пункти, – Генштаб

Триває 199 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію звільнених населених пунктів буде надано згодом.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій наших підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах нашої Держави. Зокрема, від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін З метою підтримання військ збройних сил республіки білорусь у боєготовності, вчергове продовжено термін навчань.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – неподалік Білопілля та Линового Сумської області;

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка;

на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського;

на Новопавлівському напрямку – поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки;

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомирівка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад двадцять населених пунктів.

Водночас сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.