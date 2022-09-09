В аварії з маршруткою біля Львова постраждали шестеро людей

Внаслідок зіткнення легковика з маршруткою поблизу Львова до лікарні потрапили шестеро людей, в тому числі й 15-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю вранці, 9 вересня, орієнтовно о 08:00 год. у селі Давидів, що біля Львова. Тут на трасі Івано-Франківськ – Львів 43-річний мешканець Львівського району на «Ауді 80» врізався у маршрутку. За яким маршрутом курсував автобус, поки не уточняють.

Від удару обидві машини відкинуло по різні боки дороги, передню частину «Ауді» вщент розтрощено.

Внаслідок зіткнення постраждали шестеро людей: 67-річний водій маршрутки та водій двоє її пасажирів, керманич легковика, 15-річний хлопець та 42-річна жінка, які їхали з ним в авто.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція