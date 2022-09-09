У Золочівському районі чоловік обікрав храм

Правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав з храму гроші зі скриньки для збору пожертв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 8 вересня, близько 16:30 год. поліцейські отримали виклик щодо крадіжки в одному з храмів у селі Золочівського району. Невідомий чоловік вкрав гроші зі скриньки ля пожертв.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 37-річний львів’янин. При собі у нього знайшли викрадені гроші.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.