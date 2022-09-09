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У Львівському районі чоловік незаконно зберігав зброю та боєприпаси

Анастасія Диняк

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У Львові судитимуть чоловіка, який зберігав у власному помешканні гранати, зброю та патрони до неї. Йому загрожує до семи років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 43-річний мешканець одного з сіл Львівського району зберігав у себе вдома гранати, вогнепальну зброю та патрони до неї. При тому, що він не мав жодних дозволів.

Під час обшуків у нього вилучили 12 гранат, 3 одиниці вогнепальної зброї та близько 50 боєприпасів різного калібру.

Чоловіка судитимуть за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує до семи років за ґратами.

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