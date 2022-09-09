У ДТП у Львівському районі загинули двоє людей

У селі Туринка Львівського району сталася смертельна ДТП. На місці загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у четвер, 8 вересня, близько 3:40 год. на автодорозі Жовква-Ковель у селі Туринка Львівського району. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Nissan X-trai не впорався з керуванням, злетів у кювет та в’їхав у дерево.

Унаслідок удару 25-річний мешканець Луцька, який був за кермом, та 23-річний пасажир з Київщини від отриманих травм загинули на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.