Синоптики попередили про негоду на Львівщині

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на Львівщині в ніч на 10 вересня та вранці очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Впродовж дня можливі грози та шквали 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik, у суботу, 10 вересня, у Львові очікується дощ, який посилиться у другій половині дня. Температура повітря коливатиметься в межах 13-16 градусів тепла.

Дощитиме на Львівщині щонайменше три дні поспіль, а денна температура повітря за вихідні знизиться до 12 градусів тепла. Водночас вночі очікується не менше 10 тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80. В області можна телефонувати за номером екстреної служби 112.

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