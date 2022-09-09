На Самбірщині авто збило дитину

У місті Навий Калинів Самбірського району чоловік збив 9-річного хлопчика. Дитину госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у четвер, 8 вересня, близько 13:00 год. на площі Авіації у місті Новий Калинів Самбірського району. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль «ЗАЗ 110377-40», за кермом якого був 60-річний мешканець одного з сіл району, наїхав на пішохода.

Унаслідок ДТП 9-річного місцевого мешканця з травмами забрали до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі встановлюються усі обставини події.