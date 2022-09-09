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На повоєнну відбудову України потрібно 349 млрд доларів, – Шмигаль

Наталя Дуляба

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Станом на початок вересня вартість повоєнної відбудови та відновлення України оцінюють у понад 349 млрд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Так, 9 вересня у Брюсселі презентували звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України», який розробляв уряд спільно з ЄС і Світовим банком. Згідно з ним комплексна відбудова й відновлення повоєнної України наразі потребує більше 349 млрд доларів. Із них близько 105 млрд доларів підуть на вирішення лише першочергових потреб.

«Ця сума поки не відображає всіх масштабів руйнувань, тому закликав Світовий банк й інших партнерів зробити оновлення звіту регулярним. Сподіваємося на підтримку відповідних проєктів з відновлення вже зараз», – відзначив Денис Шмигаль.

Водночас він уточнив, що перший етап відбудови передбачає 17 млрд доларів, 3,4 млрд доларів із яких Україна потребує вже на найближчі три місяці. Йдеться про відновлення соціальної інфраструктури й доріг, підготовку до зими, термінові ремонтні роботи, закупівлю газу.

Як додають у пресслужбі уряду, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович відзначив, міжнародним партнерам доведеться консолідувати надзвичайні фінансові зусилля для відбудови України, яка в майбутньому буде інтегрована у європейську та глобальну економіку.

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде зазначила, що зараз Україні доводиться балансувати між її невідкладними потребами та відновленням. Втім вона запевнила, що Світовий банк не припинить свою підтримку й допоможе підтримувати безперервність надання основних державних послуг в Україні.

«ЄС не несе таких жертв як Україна, але ми мобілізуємо всі наші інструменти для забезпечення найнагальніших потреб, у тому числі житла для внутрішньо переміщених осіб та відновлення критичної інфраструктури», – наголосила зі свого боку президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС мобілізував 10 млрд євро у вигляді фінансування, гуманітарної, екстреної та військової допомоги для України. У планах – виділення ще 5 мільярдів євро.

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