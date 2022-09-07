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Єврокомісія пропонує виділити Україні ще 5 млрд євро допомоги

Наталя Дуляба

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Європейська комісія запропонувала виділити Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це 7 вересня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter’і.

«Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги», – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що цей кредит є доповненням до 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Як пише Європейська правда, тепер пропозицію Єврокомісії мають схвалити Європарламент і Рада ЄС, після чого комісія зможе переказати Україні кошти.

Зауважимо, що 18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні цьогоріч додаткову макрофінансову допомогу розміром до 9 млрд євро у зв’язку з агресією Росії.

Перший транш розміром 1 млрд євро Україна отримала на початку серпня.

Дотепер у ЄС тривали суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

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