На Харківщині загинув військовий зі Стрийщини

Львівщина втратила ще одного захисника – Юрія Гнатика. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Стрийської міської ради.

Так, мешканець села Добряни Юрій загинув на Харківщині у бою з російськими окупантами. Захиснику було 26 років. Він був сапером 2 інженерно-саперного відділення 1 десантно-штурмового батальйону військової частини.

«Щирі співчуття мамі та рідним! Герої не вмирають! Вічна пам’ять!», – написали в міській раді.