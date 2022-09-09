Міноборони отримало 5 млн доларів, що були конфісковані в ексміністра Присяжнюка?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 5 млн доларів США, які були арештовані в межах кримінального провадження стосовно колишнього міністра аграрної політики та продовольства України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобов’язала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави.

Нагадаємо, колишній очільник міністерства підозрюється у заволодінні коштів Аграрного фонду України, які були виділені на закупівлю цукру-піску.

Як відомо за перше півріччя поточного року майже 460 млн гривень (застави та арештовані активи у справах НАБУ і САП) було перераховано на потреби Збройних сил України.

У заволодінні коштами Аграрного фонду на суму майже 540 млн грн підозрюють ексміністра аграрної політики часів режиму Януковича Миколу Присяжнюка. Він з весни 2014 року перебуває в розшуку.

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