ЗСУ завдали 12 авіаударів по позиціях ворога

Українська авіація поцілила в опорні пункти російських окупантів, а також атакувала райони зосередження ворожої техніки та живої сили. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У четвер, 8 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів. Зокрема українські льотчики уразивши два взводних опорних пункти та шість районів зосередження живої сили та військової техніки.

Окрім того, українські військові знищили два зенітно-ракетних комплекси ворога. Також підрозділи протиповітряної оборони ліквідували два російських безпілотника. Наразі втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, протягом середи, 7 вересня, ЗСУ ліквідували 640 російських окупантів, два літаки і два гелікоптери, 37 бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи.