За три доби ЗСУ знищили російських ракет на понад 68 млн доларів

За три минулі доби українські військові знищили 7 російських ракет загальною вартістю 68,3 мільйона доларів та кілька вертольотів ворога. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційному агентстві Міністерства оборони України «АрміяInform».

Так, у четвер, 8 серпня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що воїни зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил та підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищили сім ворожих ракет.

Зокрема йдеться про 5 ракет Х-101, одну «Іскандер» та одну керовану авіаційну ракету. Загальна сума цих ракет становить 68,3 мільйона гривень.

Окрім того, українські військові ліквідували кілька російських розвідувально-ударних вертольотів Ка-52 та ударний вертоліт Мі-24. Також за допомогою ПЗРК «Стінгер» та «Ігла» знищено три штурмовики Су-25 «Грач» на загальну суму 22 мільйони доларів.

До втрат Росії також додали вісім багатоцільових безпілотників типу «Орлан».

Нагадаємо, протягом середи, 7 вересня, ЗСУ ліквідували 640 російських окупантів, два літаки і два гелікоптери, 37 бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи.