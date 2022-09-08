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В Україні затримали агента РФ

Андрій Котенський

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В Україні затримано чергового агента РФ, який передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ у Миколаєві. Про це Львівському порталу повідомили у офісі Генеральногого прокурора.

Як стало відомо, повідомлено про підозру мешканцю міста Миколаєва, який збирав та передавав інформацію про місцезнаходження військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Миколаєва.

За даними слідства, підозрюваний сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він надсилав через месенджер координати розташування та дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон, у якому містяться докази протиправної діяльності.

Наразі чоловіка затримано та повідомлено про підозру.

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