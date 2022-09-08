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У Львові зіткнулись два електросамокати. Одного із водіїв повезли до лікарні

Андрій Котенський

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У Львові внаслідок зіткнення двох самокатів ушпиталили одного керманича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців ДТП сталося учора ввечері на перетині вулиць Любінська – Зоряна.

За попередньою інформацією, водій двоколісного, виїжджаючи на тротуар з пішохідного переходу, здійснив зіткнення із  електросамокатом під керуванням 15-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення, 34-річний львів’янин отримав травми. Чоловіка шпиталізували в медичний заклад.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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